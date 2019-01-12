協助難民還不夠...梅爾克訪希臘再被討二戰賠償

2019-01-12 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾近日訪問希臘，並與總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）會面。梅克爾承諾會在難民議題上持續支援希臘，帕夫洛普洛斯則藉這個機會，再次提出德國應就二戰期間對希臘造成的損失給予賠償。

《德國之聲》報導，梅克爾表示，她始終主張歐盟要有共同的庇護、難民政策，每個成員國應為解決這些相關問題做出貢獻。梅克爾說，她深知愛情海島嶼上的收容營地人滿為患，情況艱困，承諾德國會持續在難民議題上提供希臘財政援助。

會面中兩人再度談到戰爭賠償問題。帕夫洛普洛斯對梅克爾說，希臘對納粹德國在二戰期間的作為所提出的賠償仍然有效，若有分歧可交由司法釐清。

梅克爾表示，德國人知道納粹德國在二戰期間帶給希臘籍大的傷害，深知自己的歷史責任，因此從中吸取教訓，要和希臘建立良好關係，相互支持，但並沒有回應賠償事宜。報導指出，德國已在1960年賠償希臘1.15億馬克，直到2008年爆發金融海嘯後，希臘再度提出德國得為戰爭支付更多賠償的要求。

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