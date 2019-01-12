中國誇耀海軍實裝電磁軌砲 美專家：實戰完全無用

2019-01-12 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒先前誇耀解放軍艦實裝電磁軌砲，自稱「自研自製的新世代海軍武器」，還稱此舉「超車美國」；美國專家對此指出，「這對中國絕對是創舉，但軍事上完全沒用」、「還不如把錢拿去開發新型導彈和垂直發射系統」。

根據《商業內幕》報導，美國前海軍官員、戰略與預算評估中心（CSBA）的防務專家布萊恩．克拉克（Bryan Clark）表示，電磁軌炮雖然研發成本較導彈便宜，但它專屬的砲彈則相當昂貴，它們需要更先進的「導引系統」，以確保簡單的定位干擾器不會使它們失去作用。

克拉克指出，電磁軌炮的砲彈缺乏導彈的破壞力，使得它們在攻擊任務中效率較低，另方面，即使多個電磁軌道炮擊發，但受限於每分鐘8發的射速，使它對於快速移動的目標無用武之地，導彈在對付高速機動物體時，還可以依照導航系統追蹤目標。

克拉克提到，美方已發現電磁軌炮的缺點，但中方之所以耀武揚威，「這是中國戰略傳播計劃的一部分」，他們希望證明自己走在軍事科技的最前端，但實際上在實戰時根本沒用，中國自我宣傳開發出電磁軌炮，如同他們先前自稱研發出第5代戰機，這些武器都缺乏完整功能。

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