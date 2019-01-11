台灣讓民主完備 《經濟學人》嘆：中國卻加以破壞

2019-01-11 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕兩岸關係近來成了國際話題，英國刊物《經濟學人》的亞洲專欄也撰文談兩岸關係，並憂心台灣將民主變得更完備，中國卻在一旁加以破壞。

《經濟學人》的亞洲專欄以「即便台灣將民主變得更加完善，中國卻加以破壞」為題刊文，文章表示，從總統府來看，台灣的總統府對外開放。數位政委唐鳳主張的「激進透明」，以及讓全民參與的公投法，文章認為，從各方面來看，民主在台灣都是呈現蓬勃發展。

文章指出，然而中國卻利用台灣民主系統的開放性與自由性，介入台灣的選舉與社會發展，台灣的大企業在中國投資，也導致中國容易對他們釋出訊息，假若大企業的投資想要成功，就必須捐錢給某些政治人物，甚至是買下媒體，此外中國也有許多方式影響台灣選民。

文章表示，對台灣而言，有著完善的民主，重大政策選民都能參與，除了一件最重要的事：台灣是否應該是一個國家，公投法容許人民在除了兩岸關係外的所有議題投票。文末則感嘆，台灣將權力轉交給人民，但中國已經開始將其拉離。

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