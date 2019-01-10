小心！美研究發現「這2種人」最愛轉傳假新聞

2019-01-10 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕有心人士常藉由假新聞、假資訊混淆視聽，並企圖於選舉期間操縱選民。美國普林斯頓大學與紐約大學的研究團隊，即研究2016年美國大選中假新聞的散播與影響，並指出65歲以上年長者和保守派人士最愛轉傳假新聞。

美國期刊《Science Advances》9日刊出美國普林斯頓大學與紐約大學研究團隊的研究成果，該團隊於2016年美國大選期間，針對2711位臉書用戶進行調查，並發現年齡對於散播假新聞的普遍性影響，遠超過性別、種族、宗教等其他人口特性，其中65歲以上長者轉傳假新聞的頻率，更是18到29歲年輕人的7倍。

報導引述，研究團隊認為，欠缺判斷網路新聞真偽的數位媒體識讀能力，或是老化對於記憶的衝擊，都可能成為老年人較年輕人更愛分享假新聞的原因。

報導表示，該研究還發現，共和黨人比民主黨人更愛分享假新聞，意識形態保守者分享假訊息的比例較自由派多出6.8倍。然而研究團隊認為，之所以會出現這個現象，未必意味著保守派較容易上當受騙，主因是2016年大選時假新聞大多偏向川普；若這些假新聞偏袒希拉蕊，恐怕自由派人士也會大量分享。

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