中國機長帶妻「搭便機」 座艙長也遭殃

2019-01-09 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國東海航空去年有機長趁執行飛行任務時順道讓妻子搭「霸王機」醜聞，該公司今以「未堅持制止」為由，額外對處副機長、座艙長及保安人員處「連坐」處分；網友怒轟：「放屁，你讓副機長，座艙長制止機長，是不是瘋了？」

綜合媒體報導，去年7月間，陳姓機師駕駛 DZ6286（南通-鄭州-蘭州）及 DZ6206（蘭州-北京）航班，其妻僅買前段班機的機票，機師卻繼續讓太太「搭便機」一路到北京，無視座艙長多次勸阻，允許老婆在飛行期間隨意進出駕駛艙多達3次。

東海航空今（9）於官方微博貼出公告，指出整件事「涉及多環節違規違章，存在嚴重安全運行作風問題，事件情節嚴重」，決定採連坐法，除陳姓機長遭暫停飛行6個月、取消教員資質，並處人民幣1萬2000元（約台幣5萬3830元）罰款。

且由於王姓、趙姓兩位副駕駛「安全敏感性不足，未能對嚴重違規事件提出質疑並予以堅持制止」，各處停飛15天及人民幣6000元（約台幣2萬6915元）罰款。至於有執行多次勸阻、主動報告上級的劉姓座艙長，仍要與當班孫姓保安人員一樣，各處罰人民幣500元（約台幣2243元）。

此處分書已於去年8月執行，如今網友們看到公告後，幾乎一面倒挺座艙長，認為「為什麼座艙長多次勸阻，主動報告了還要受罰？冤不冤？」、「對座艙長的處罰是不對的，應該獎勵。」、「總不能打機長夫人一頓讓她上不了飛機吧？」等，也有人認為該航空公司對機長判決過輕，以及不敢往上懲處管理階層，質疑是在規避責任。

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