金正恩高調訪中 被分析想從習近平手上討到2項生日禮物

2019-01-09 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕正值美中貿易談判進行中、川金會能否2會的決定時間，北韓領導人金正恩此時造訪中國，北韓媒體分析，主要是想從中國領導人習近平身上討到2項生日禮物。

1月8日恰逢金正恩的生日，《朝鮮日報》分析稱，在此時間點訪中，金正恩顯然是想爭取到禮物，一是為即將到來與美國總統川普的金川2會，爭取來自中國的多一點聲援或籌碼，二是向中國爭取經濟援助，也就是從北韓立場來看，除了爭取中國盟友之外，也提高未來川金會的談判籌碼。

但是，送習近平能否如金正恩所願，送上他要想的生日禮物，卻很耐人尋味，金正恩在北京度過35歲生日，跟習近平會談近一個小時後，在人民大會堂高調慶生。

綜合媒體報導，中國外交部發言人陸慷就表示，中朝雙方一直保持著接觸的傳統，中國支持川金2會的進行，以穩定朝鮮半島情勢，中美溝通管道暢通，「中國好像不需要通過什麼技巧來讓美方得到我們的信息」，疑似撇開金正恩訪中被聯想在美中貿易談判中起作用的疑問。

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