外媒漫畫諷刺中國管到外太空 對台灣觀念超正確！

2019-01-09 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕美、中兩國貿易戰休兵90以來，展開第一回合面對面磋商的同時，7日美國海軍一艘飛彈驅逐艦駛入中國聲稱擁有主權的西沙群島海域，中國除立刻警告驅離，中國外交部也發聲明要求美方停止挑釁。對此，有外媒用漫畫諷刺中國管很寬，把月球劃入中國領土範圍內，大酸中國管到外太空去。

美國海軍麥康貝爾號飛彈驅逐艦（USS McCampbell）7日進入中國南海西沙群島（美方聲為帕拉塞爾群島），並進入趙述島、東島和永興島12海里以內的海域；該海域一向被中國列為領海，但美方認為是「自由航行」，航行主要是挑戰中國「過分的海權主張」，並依照國際法保存這一航道的暢通。中國外交部對此火冒三丈，事後更發表聲明，指控美方侵犯中國主權，還要求美方不要再挑釁。

對此，新加坡《海峽時報》和美國《紐約時報》刊登一幅漫畫，諷刺地把中國對南海主權主張的「九段線」，誇張地連月球都包含在內，意在諷刺中國「住海邊、管很寬」，可以管到外太空去；另外，漫畫中清楚的把台灣畫在中國旁邊，觀念也非常正確的沒有把台灣列為中國領土裡。

台灣網友見狀紛紛笑稱，「管到外太空卻管不到台灣，玻璃又碎啦！」、「中國玻璃心又碎啦 玻璃類股股價大漲！」、「嫦娥是中國人，月球是中國自古不可分割的一部分！」、「酸度真的突破天際！（筆記）」、「哈哈哈哈 全世界都知道中國的德性哈哈哈哈」、「比較好笑的是台灣不是紅色 真是超酸！」、「台灣沒有畫紅色 又可以看中國人崩潰了 超爽」、「這張很讚 我存起來了」。

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