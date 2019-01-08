還沒爆猛料？郭文貴：我開講時 台灣將地動山搖

2019-01-08 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體近日報導，阿里巴巴集團創辦人馬雲已於4日將淘寶網的股權全數出清，中國流亡富商郭文貴7日透露，馬雲的持股「就是被共產黨給搶走了」，此外，面對網友提問是否會再爆台灣的料，郭文貴說自己根本還沒開講，還說等他講的時候，台灣將地動山搖！

提及馬雲出清淘寶股權，郭文貴說，包含曾任高盛副主席的現任阿里巴巴集團總裁伊凡斯（Michael Evans）在內，馬雲旗下的許多員工都來自美國的大公司，這些人早已跟美國政府通風報信，當美國詢問馬雲到底發生什麼事的時候，「很多美國人說：就是被共產黨給搶走了」。

美國政府高度關注馬雲、劉特佐

去年12月，美國證券交易委員會（SEC）宣布將對213家在美國上市的中國企業進行調查。郭文貴透露，美國接下來就會對包含阿里巴巴、百度的這些企業有所行動，他呼籲手上握有關於這些企業財務數據造假、提供虛假資料、洗錢、欺詐小股東等實質證據的人勇於向美國舉報，只要檢舉屬實，依照美國法律，將能獲得15％至30％的回報，「大家千萬別錯過這個機會！」。

另外，多次被郭文貴指控是71歲的前中共政法委書記孟建柱私生子的馬來西亞政府投資基金「一馬發展公司」（IMDB）弊案關鍵人物、37歲的大馬華裔金融家劉特佐，再度被郭文貴點名，「馬雲、劉特佐現在是美國政府高度關注的人物」。

郭文貴說，劉特佐除了是打開中國司法界腐敗的關鍵鑰匙，也是揭露中共東南亞情報系統如何「以黑治東南亞」的關鍵人物，美國一定會讓在逃的劉特佐到美國伏法，並不惜代價讓劉特佐自由，以換取中共如何在東南亞國家實施「藍金黃」（指進行滲透；藍指網路輿論、金指金錢收買、黃指美女色誘）的證據。

讚台灣將中國「精神統一」 爆料台灣將「地動山搖」

另外，有網友詢問台灣問題，郭文貴認為，台灣早就把中國給「精神統一」了，只要問問腦袋正常的中國人，願意居住在中國還是台灣，90％以上會選台灣，「我們的心早就跟著台灣人民走了」，郭文貴還說，與他交談的外國人都贊同他的看法。

郭文貴聲稱，針對台灣的爆料還沒真正開始，「台灣是重中之重，還沒開講呢！等我講的時候，台灣地動山搖！」郭文貴還笑稱，絕大部分的台灣政治人物都「投共」了，但全都被中共當成狗，不會有好下場，他還舉中國前國家領導人劉少奇、前政法委書記周永康、前重慶市委書記薄熙來為例，「共產黨的內部人都沒有好下場，你跟共產黨合作能有好下場？」

美國立場會更堅定 台灣將「事實上獨立」

郭文貴認為，所有的台灣問題，都是因為美國的決策不明確，未來美國將有一系列的行動，立場將更加明確，郭文貴說：「我又不圖回報，也不圖你們給錢，未來你們會知道，一系列對台、新疆、香港的政策都會出來，而且西方絕對會最後堅定的站出來，支持香港的民主法治自由、香港的基本法和自治，台灣就是事實上的獨立，只能比現在好，不會比現在差了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/