老公竟用前女友名字幫女兒取名 她懷孕7月泣喊離婚

2019-01-08 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名懷孕7個月的準媽媽最近上《reddit》論壇發文，稱其丈夫竟想用他前女友的名字，為將來出生的女兒命名，此舉徹底惹怒她，孩子還沒生下來，就燃起離婚的念頭。

綜合外媒報導，這名23歲準媽媽表示，她的丈夫24歲，兩人在一起已多年，現在她已身懷7個月女兒，不料兩人近日為了女兒的名字爭論不休。準媽媽表示，「自從我們得知孩子是女孩後，我的丈夫就想要將她命名為前女友的名字，她（丈夫前女友）不是一般的前任，而是他長期約會並且曾經最愛的人。」

準媽媽也提到，她與丈夫在一起時，就曾因為該前女友出現危機，丈夫不曾掩飾對前女友的愛，雖然事後前女友徹底離開，丈夫現在卻想用前女友名字為女兒取名，令她相當難過，直呼「他根本不懂這對我的打擊有多大」。

這篇貼文引起美國鄉民熱議，現已有超過3000則評論，不少人認為丈夫做法不妥，「真的不行就離了吧！他根本沒有尊重妳和孩子」、「我希望你擺脫這種不尊重的婚姻」，另外也有部分女性稱，她們的名字是父親前女友的名字。

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