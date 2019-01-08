美中貿易談判同時 美軍艦再駛入南海西沙群島領海

2019-01-08 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕正值美中在北京進行貿易戰暫休期的第一輪接觸談判，美國海軍一艘導彈驅逐艦1月7日進入了中國聲稱擁有主權的西沙群島領海，再度引發美中軍事緊張，中國外交部隨後即發表聲明，證實美方的這項軍事行動，並指控美方侵犯中國主權，要求美方立即停止此類挑釁行動。

綜合媒體報導，美國海軍麥康貝爾號導彈驅逐艦（USS McCampbell）在昨天進入中國南海西沙群島（美方聲為帕拉塞爾群島），並進入趙述島、東島和永興島12海里以內的海域。這個海域一向是被中國列為主權海域，但美軍方則認為是「自由航行」，而這次航行主要是挑戰中國「過分的海權主張」，並依照國際法保存這一航道的暢通。

在這之前，美方軍艦已多次進出南海，中國方面也多次聲明強烈抗議，最近一次是美國海軍希金斯號驅逐艦（USS Higgins）和安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam），在去年5月27日駛入南海西沙群島12海里，中國外交部和國防部對此氣得跳腳，指責美國已侵入中國領海。

但這次格外敏感的是，昨天正是美中貿易戰，在去年川習會後宣佈休戰90天後的首度接觸，且美方也換了國防部長，對中國態度強硬的美代理防長沙納漢（Patrick M. Shanahan）主事，而中國國家主席習近平也才在1月2日發表對台講話，其中特別提及，其不放棄武力的對象是「台獨及外部干擾」，被解讀就是向美國喊話，1月4日更進一步在中國中央軍委會議中要軍隊強化憂患意識、危機意識、打仗意識，做好軍事鬥爭準備。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/