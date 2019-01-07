蔡英文歡迎英國設軍事基地 中媒崩潰：她瘋了！

2019-01-07 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕先前傳出英國在脫離歐盟後，將在亞洲南海區域建立軍事基地，而外國媒體也詢問總統蔡英文是否支持。對此，蔡英文回應「非常歡迎」，並呼籲國際支持台灣防禦北京。此新聞一出，立即引來中國媒體與網友崩潰，直呼蔡英文「瘋了」，更稱她跟剛上任時根本判若兩人。

據英國《每日電訊報》報導，針對是否會支持英國脫歐後於南海設置軍事基地，蔡英文表示，台灣相當歡迎任何維護南海和平，維護通行自由的行動。「如果它（他國的軍事行動）有助於實現這些終極目標（南海的和平），那麼我們對此抱持開放態度，也希望所有國家能就這些問題在南中國海全面合作，並尊重彼此的立場。」

對此，中媒《觀察者網》也立即報導，標題更直接下「蔡英文瘋了！竟歡迎英國設軍事基地」，並引用中國官媒《環球時報》的社評，稱最近幾天蔡英文「就像癲狂了一樣」，反覆攻擊一國兩制和九二共識。跟剛上台時拒絕表態承認、接受九二共識，但也不公開否定的態度，完全是判若兩人。「蔡英文顯然正在撕掉在她任內將維持兩岸關係現狀的偽裝，轉向當年陳水扁『一邊一國』的更加激進立場」。

在搜狐新聞的留言區中，許多中國網友也批評蔡英文：「這個女人瘋了，你以為你是英國女王嗎？你能調動英國皇家海軍？」、「蔡英文已經開始瘋狂了，台海這兩年隨時驚濤駭浪」、「英國來南海好啊，1840年的仇，我們就有機會報了」、「蔡英文在台獨路上已經超過李登輝，陳水扁」、「該啟動《反分裂國家法》了」、「到了武統的時候」。

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