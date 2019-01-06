比悲傷更悲傷！英百萬富翁擁3兒 醫生：你先天不育

2019-01-06 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名比價網站「MoneySupermarket」聯合創辦人曼森（Richard Mason），因創辦此網站而成百萬富翁，他與前妻凱特（Kate）擁3個兒子，在養育他們20年後，醫生告知他其實其先天不育。

綜合英國媒體報導，英國百萬富翁曼森與妻子凱特相戀結婚，1995年長子出生，4年後，又多了一對雙胞胎兒子，不料夫妻倆感情生變，2008年雙方離婚收場，凱特從曼森手中獲得400萬英鎊（約新台幣1.6億）的贍養費，同時每個月還需定期給予生活費。

2016年，醫生向曼森表示其患有遺傳性疾病「囊腫性纖維化」，而無法生育，難以置信的曼森，立刻去做親子鑑定，發現他與23歲的大兒子以及19歲的雙胞胎兒子皆無血緣關係，他崩潰表示，就像電影駭客任務依樣，「你以為是真的事，其實都是假的，從來都不存在的；你根本沒有孩子，你也沒辦法有孩子，也沒有人替你傳宗接代。」

曼森向法院提起訴訟，要求前妻歸還離婚時他付給她的400萬英鎊贍養費，同時要求前妻公開生父是誰，因此這些小孩也不再聯繫他，最後法院判處凱特需付給25萬英鎊（約新台幣975萬元）賠償給曼森，但可以不公開孩子生父的身份。

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