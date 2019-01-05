海灘撿貝殼碰到「奇怪章魚」險送命！專家：毒性可殺26人

2019-01-05 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名男子在聖誕假期帶著全家人到海邊度假，2名女兒在沙灘上撿到一個漂亮的貝殼想帶走，男子也幫女兒將貝殼收在口袋。結果回家取出貝殼清洗時，赫然發現貝殼中藏了2隻含有劇毒的「藍環章魚」，「1隻章魚的毒性可以殺死26名成年人」，也讓男子嚇傻，急忙去醫院檢查。

《TheSun》報導，42歲的亞倫（Aaron Pix）在平安夜時，帶著家人到西澳的登斯伯洛（Dunsborough）海灘度假，期間他幫女兒將一個漂亮的貝殼收藏在自己的口袋，結果回家拿出貝殼準備清洗時，掉出了一隻小章魚，且還有一隻藏在他的口袋中，至少和他的大腿接觸了15分鐘。

亞倫好奇用Google查詢章魚種類後，赫然發現是含有劇毒的「藍環章魚」，雖然這種章魚的體積只有一顆高爾夫球大，但是牠們的毒性是眼鏡蛇的50倍，1隻章魚的毒性能在數分鐘內殺死26個成年人，牠們的毒性會使人肌肉麻痺，甚至使心臟、呼吸停止，至今沒有解毒血清。

亞倫也立刻呼叫救護車前往醫院檢查，並在醫院觀察了3小時，醫護人員認為，亞倫的腿接觸到章魚的觸鬚，因此會有輕微反應，幸運的是，章魚並沒有弄破他的皮膚注射毒液。對此，亞倫出院後也心有餘悸表示，「一想到我被咬後，可能在平安夜離開孩子，就覺得很可怕」。

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