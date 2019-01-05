中國小學頒證遊戲夯 文具店熱賣「色狼證」遭家長痛斥

2019-01-05 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國一間鄰近小學的文具店中竟販賣「良家婦女證」、「色狼證」、「處女證」等惡搞證件，家長認為證件上的言詞十分不雅，會影響孩童的童心，甚至扭曲其觀念，應該禁止店家販賣。

綜合外媒報導，日前有民眾向中國警方通報，陜西西安市連湖區一間小學附近的文具店販賣印有不雅字樣的惡搞證件給孩童，惡搞證件的封面有許多顏色，代表不同的證件類別，但不少類別及內容都相當低俗。

《華商報》報導，舉「色狼證」為例，內頁左側印有姓名、性別欄位，而右側寫著「茲證明某同志因調戲美女、醜女等手段高明，特發此證」，下方還有頒發機關、頒證人等內容；「恐怖分子證」中則寫有「茲證明某同志參加了一系列的恐怖活動，手段極度殘忍，現為美國FBI頭號通緝人物」。

文具店老闆表示，近期流行惡搞證件且購買的孩童多為三、四年級學生，可能是看別人買就跟著一起買，內容都是開玩笑的，不會有人把它當真，不過心理專家胡寶華則認為，孩童現階段的是非觀念及辨別能力仍然有限，低俗、不健康的惡搞證件並不適合賣給孩童。

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