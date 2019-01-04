夫妻送貨缺氧死在西藏 同行救濟他們未成年兒

2019-01-04 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國一對夫婦送貨到西藏，開到青海格爾木高原不幸缺氧身亡。留下一對未成年的兒子。許多素昧平生的「同行」及網友見義勇為，不僅幫他們完成送貨到西藏的任務，更捐款救濟他們的兒子。

綜合媒體報導，中國河北邢台市的倪萬輝及其妻子，一同駕駛貨車到西藏送貨，開到青藏高原五道梁約莫海拔4000公尺處，與同行的友人聯絡不上，友人心想出事立刻報警。然而，當警方找到倪姓夫婦二人時，已因嚴重缺氧、體溫過低身亡，研判是出現高山症，儘管車上備有充足氧氣仍得不到緩解。

倪萬輝常在網路上分享自己家中11歲及2歲的兒子，抑或是自己開車送貨的經過，擁有33萬粉絲。而他最後上傳的影片，則是夫妻兩人出事前，疑因罹患高山症不適，前往商店購買罐裝氧氣，並透過呼吸器呼吸的畫面，還留言「青藏線不易跑」，目前該影片已有900萬點擊。

在今年元旦，倪姓夫婦出殯，除了親朋好友前來以外，更有得知此事的同行及素昧平生的陌生人趕來，他們都為11歲大的兒子，獨自穿著孝服守喪而感到心痛，許多人因此捐款，目前已籌得33萬多元人民幣（約150萬元台幣），更有大貨車司機見義勇為，為倪姓夫婦將未送完的貨送至西藏。

而當地民政部門得知此事，也將這對兄弟列為救助保障範圍，他們每人每月可獲700元人民幣生活保障，直至年滿18歲為止。

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