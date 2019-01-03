醫病》家裡煮魚 男童吸入味道竟過敏死亡

醫學期刊曾警告部分過敏人士在吸入過敏食物的氣味也會導致不適症狀。（資料照）

醫學期刊曾警告部分過敏人士在吸入過敏食物的氣味也會導致不適症狀。（資料照）

2019-01-03 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名11歲男童竟因吸入烹魚的味道導致過敏而休克死亡，詳細死因仍待調查中，美媒報導，曾有醫學期刊研究顯示，部分過敏人士在吸入過敏食物的氣味也會導致不適症狀。

綜合外媒報導，男童聖保羅（Camron Jean-Pierre）在1日於紐約布魯克林家中昏迷，警方到場後研判聖保羅是對煮熟海鮮的味道出現過敏反應，才會導致他昏迷死亡。

《福斯新聞》報導，聖保羅的奶奶向警方表示，當聖保羅開始出現過敏反應時家中正在煮魚，聖保羅隨即被送往布魯克戴爾醫院，但到院搶救後仍無生命跡象，院方宣布死亡，醫師確定聖保羅是因過敏而死亡，但目前仍不清楚家中當時是在烹煮何種魚類，仍待法醫做詳細調查。

《每日新聞》引用醫學期刊《臨床及分子過敏》（Clinical and Molecular Allergy）在2009年發表過的研究報告稱，在某些情況下，部分食物過敏人士在吸入過敏食物的氣味後，也會足以誘發哮喘等症狀。曾有學者警告，對於類過敏的人也應遠離烹飪魚類的區域，以免吸入烹飪時類散發出的蛋白質而導致過敏。

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