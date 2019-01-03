醫病》家裡煮魚 男童吸入味道竟過敏死亡

2019-01-03 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名11歲男童竟因吸入烹魚的味道導致過敏而休克死亡，詳細死因仍待調查中，美媒報導，曾有醫學期刊研究顯示，部分過敏人士在吸入過敏食物的氣味也會導致不適症狀。

綜合外媒報導，男童聖保羅（Camron Jean-Pierre）在1日於紐約布魯克林家中昏迷，警方到場後研判聖保羅是對煮熟海鮮的味道出現過敏反應，才會導致他昏迷死亡。

《福斯新聞》報導，聖保羅的奶奶向警方表示，當聖保羅開始出現過敏反應時家中正在煮魚，聖保羅隨即被送往布魯克戴爾醫院，但到院搶救後仍無生命跡象，院方宣布死亡，醫師確定聖保羅是因過敏而死亡，但目前仍不清楚家中當時是在烹煮何種魚類，仍待法醫做詳細調查。

《每日新聞》引用醫學期刊《臨床及分子過敏》（Clinical and Molecular Allergy）在2009年發表過的研究報告稱，在某些情況下，部分食物過敏人士在吸入過敏食物的氣味後，也會足以誘發哮喘等症狀。曾有學者警告，對於類過敏的人也應遠離烹飪魚類的區域，以免吸入烹飪時類散發出的蛋白質而導致過敏。

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