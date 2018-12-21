季節轉換為氣喘高峰期 過敏體質患者要慎防

2018-12-21 12:16

〔記者王駿杰／新竹報導〕季節轉換是造成氣喘發作的高峰期，新竹馬偕醫院小兒過敏免疫科主任朱斯鴻指出，兒童的氣管較成人弱，感冒、運動、氣溫變化都較為敏感，是造成小兒急性氣喘發作的主因。而成人氣喘除了季節變化，對於碰觸到過敏原、刺激物質等也有可能會發作。

氣喘是全球最常見的慢性疾病之一，朱斯鴻說，兒童先天支氣管細小，對天氣冷熱變化較敏感，碰上感冒、運動、氣溫變化大，易導致氣管緊縮引起咳嗽、喉嚨卡痰，進而發出喘嗚聲或呼吸困難等氣喘症狀。

朱斯鴻說，常見小兒氣喘分為過敏性、先天性與病毒感染性氣喘，過敏性氣喘因家族遺傳、體質關係，可能終生都會反覆發作；先天性氣喘則多為發育不良、早產兒，長大後如沒有過敏現象，氣喘會逐漸痊癒；病毒型感染只要兒童具有該病抵抗力，氣喘病症也會完全好轉。

朱斯鴻指出，成人氣喘變異因子多，晚發型為成年後第一次氣喘發作，大多跟病患所處環境有關；成年肥胖型氣喘好發在夜間，因平躺時脂肪易壓迫肺部，導致呼吸道狹窄而引發氣喘；職業性氣喘工作者則因為吸入過多煙塵、化學藥劑、有害氣體等，導致呼吸急促、胸悶等情況。

朱斯鴻表示，不論在治療兒童或成人氣喘，吸入性類固醇或合併長效型支氣管擴張劑是最好的長期治療保養藥物。

胸腔內科主任徐偉樺則說明，成人、兒童氣喘治療首重過敏原的預防，家中久未清洗的家電濾網、未曝曬的被單、毛毯及寵物身上的皮垢，可能暗藏過敏原塵蹣、黴菌等，遠離過敏原及誘發因子，就能減少氣喘發作。

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