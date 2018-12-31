熱帶低氣壓橫掃菲律賓 已造成68人死亡

2018-12-31 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶低氣壓「奧斯曼」（Usman）29日橫掃菲律賓中部，並帶來暴雨，造成當地嚴重災情，菲律賓民防官員今天透露，目前死亡人數已來到68人，預期還會進一步增加。

據《法新社》報導，菲律賓政府官員指出，位於首都馬尼拉（Manila）東南方、多山的比科爾區（Bicol）有57人死亡，中部的薩馬島（Samar）則有11人喪命。死亡原因多半是山崩與溺水。比科爾區民防主任育寇特（Claudio Yucot）說，「我害怕死亡人數還會增加，因為我們還有大片區域必須清理。」

熱帶低氣壓奧斯曼29日侵襲菲國，儘管風勢不算太強，暴雨卻引發洪水並鬆動土石，在某些區域引發山崩。育寇特指出，由於奧斯曼沒有達到颱風的強度，許多民眾沒有採取必要的預防措施，「人們太過有自信了，他們正處於耶誕節假期模式，而且又沒有熱帶氣旋警報」。

育寇特表示，儘管烏斯曼已經西行離開菲律賓，許多受災區域仍在經歷季節性降雨，這阻礙了救難與復原行動。民防辦公室指出，目前菲律賓全國還有至少17人因為烏斯曼的侵襲而下落不明，超過4萬人被迫離開家園。

每年平均有20次颱風和熱帶低氣壓侵襲菲律賓，造成數百人死亡、數百萬人陷入近乎永久的貧困。2013年，強颱海燕（Haiyan）在菲律賓中部造成至少7360人死亡或失蹤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/