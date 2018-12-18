愛噴香水的人注意！ CHANEL等23款香水含「致敏香料」

2018-12-18 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕不少人習慣噴香水來讓自己散發香味，香港消費委員會近日對市面上55款香水進行測試，發現其中有23款款香水含有4至15種致敏物質。

綜合媒體報導，香港消委會針對淡香精、淡香水、古龍水等55款香水進行測試後，發現有23款香水的香料成份，可能會導致使用者出現過敏症狀，其中包凡知名品牌GIORGIO ARMANI、TIFFANY&CO.的香水，被測出含有3%以上的致敏香料。

報導提及，「ACQUA DI PARMA」添加的香料多達12種，致敏總量高達5.35%，香奈兒的五號香水（CHANEL No.5）添加的香料達15種，不過致敏香料總量僅佔1.50%。

報導指出，對此新光醫院皮膚科醫師徐常傑表示，不少民眾習慣將香水噴灑在耳後、脖子，均屬於身體的敏感地帶，而皮膚乾燥的人只要接觸酒精溶劑就容易過敏。報導稱，徐常傑指出，若含致敏成份的香水噴灑到皮膚上，皮膚恐會出現泛紅、起紅疹、腫脹，甚至可能導致異味性皮膚炎。提醒民眾購買香水時，可多留意其中成份。

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