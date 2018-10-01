不是第一次發生過敏事件！店家遭控拒貼標示稱：貼標籤像文具店

2018-10-01 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕2016年英國一名15歲少女因在搭機前吃了含有芝麻的三明治，導致過敏身亡，現居在劍橋的34歲男子奇普（Chip Colquhoun）表示，他也曾因標示不清誤食過敏食物，但店家老闆卻向他回應「不想貼這麼多標示」。

綜合外媒報導，娜塔莎（Natasha Ednan-Laperouse）在英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）的連鎖商店「Pret A Manger」中購買三明治，因標示不清，誤吃了會讓自己過敏的食物而死亡。

奇普對此表示，店家是有機會避免娜塔莎死亡，更說道，早在2012年他就因為對貝類過敏，還誤食含貝類的食物，向該店家反映食物應貼上成分及過敏原標籤，但店家老闆克萊夫·施利（Clive Schlee）稱「貼很多標籤會讓商店看起來像是文具店，且高效率比健康和安全更重要」，拒絕他的要求。

《鏡報》報導，對於奇普出面指控店家死不悔改，更說道：「我警告過你，我告訴你優先考慮成本，而對健康和安全不在乎的行為是荒謬的，但顯然你沒有聽進去，才會讓娜塔莎跟我歷經一樣的事，甚至失去了生命。」

老闆施利回應，對奇普感到非常抱歉，並會與他聯繫道歉，目前已經改進了成分標籤及敏原訊息的告知方式，但還需做更多努力。

驗屍官肖恩（Dr Sean Cummings）28日於法庭上表示，娜塔莎在2016年7月17日倫敦希思羅機場5號航站樓的「Pret A Manger」購買了麵包，食用完畢後死於過敏反應，麵包成分一切正常，但因娜塔莎對芝麻過敏，包裝上無特定過敏原標示，導致娜塔莎誤食死亡。