新視野號拍下最遙遠天體照 「保齡球瓶」形狀曝光

2019-01-02 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）無人太空船「新視野號」（New Horizons）成功飛越人類迄今研究過的最遙遠的天體「終極遠境」（Ultima Thule），並於1日回傳該天體影像，照片顯示，該星體的形體與民眾熟知的「保齡球瓶」相當類似。

NASA上傳照片指出，新視野號於美東時間1日凌晨在太陽系邊緣幽暗冰冷庫柏帶的古老天體「終極遠境」3500公里處掠過，由於新視野號與地球的距離實在太遠，紀錄下該天體的影像在近10小時後才回傳NASA。

NASA負責該計畫的團隊指出，根據影像，該天體可能具有類似保齡球瓶的形狀，橫軸與縱軸長度分別為16與32公里，自轉軸則位於「瓶身」近「瓶頸」處；另一種可能是，該天體是由兩個互相繞行的小行星構成，目前欠缺足夠的證據判斷何者真實。

「終極遠境」是根據中世紀文學中世界極北之境的神話島嶼命名，2014年被人類發現，估計直徑約30公里，但其樣貌始終成謎。科學家在「新視野號」2015年飛越冥王星、拍下歷來最清晰影像後，決定轉向這個古老天體，要以3倍於冥王星影像的解析度揭開它的真面目。

「終極遠境」迄今最清晰的運動影像。

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