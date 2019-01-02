東京迪士尼過新年 疣豬彭彭與火腿豬可愛

2019-01-02 00:30

〔中央社〕迎接開園35週年的東京迪士尼今天起推出為期6天的新年活動。迪士尼動畫「獅子王」中的疣豬彭彭是今年豬年主角。此外，園區內可看到櫻花妹戴俏麗的「火腿豬」頭套。

今年是豬年，迪士尼動畫的角色當中，有幾個豬的角色，包括「獅子王」當中的疣豬彭彭、小熊維尼身旁名為「小豬」的豬，還有動畫「玩具總動員」人氣角色，被稱讚是超級智多星的「火腿豬」。

元旦這一天不論是東京迪士尼海洋或東京迪士尼樂園，都可看到有疣豬彭彭圖樣的日本年節吉祥物飾品，如門松與布畫等。

首先是上午9時45分在東京迪士尼海洋（TDS）登場的迎新年活動，當日本傳統樂器聲揚起，可看到身穿和服的迪士尼動畫角色米奇和美妮、唐老鴨、黛絲鴨、高飛等搭乘裝飾著充滿年味吉祥物的大船登場，祝遊客新年快樂。節目一場約10分鐘，一天辦2場。

上午10時50分，東京迪士尼樂園（TDL）推出迎新遊行節目，一次約35分鐘，新年期間一天舉行2次。米奇、美妮、唐老鴨等迪士尼動畫人物在笛聲、太鼓等洋溢新年氣氛的聲樂中搭乘豪華車子登場，祝賀遊客新年快樂。

被選為新任東京迪士尼親善大使的野口步美也搭車向遊客致意。29歲的野口接受了4個月的研修後，今年起到2020年12月31日為止，擔任親善、宣傳活動，傳達東京迪士尼的夢想與魅力。

今天在東京迪士尼園區可看到櫻花妹組團，頭戴著「火腿豬」造型的頭套，在冷天中，厚實可愛的頭套看起來特別舒服、溫暖。3人成行的櫻花妹對中央社記者表示，戴火腿豬頭套就是希望豬年能快快樂樂。

被問到新年有何新希望時，3人說，想到海外旅遊，其中一位說，很想去台灣很類似動畫「神隱少女」場景的九份旅遊，希望能圓夢。

很多到東京迪士尼樂園過新年的人，臉上洋溢著喜樂的表情。來自台北的周先生帶著黃小姐前來。周先生受訪時說，第一次到迪士尼，覺得很快樂，新的一年他與黃小姐將結婚，所以這一年別具意義，他希望以後每年都能帶太太到東京迪士尼享受快樂時光。

東京迪士尼度假區目前在進行大規模的擴建工程，在2020年東京迪士尼樂園將推出迪士尼經典動畫「美女與野獸」的園區。2020年東京迪士尼海洋將推出「冰雪奇緣」、「魔法奇緣」、「小飛俠」等園區，也將有一家頂級度假酒店落成。（編輯：林治平）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/