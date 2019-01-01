玻璃心發作？安倍晉三公開新年3讀物 中國《環時》狠批

2019-01-01 20:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本首相安倍晉三近日在「推特」發文，公開將在新年假期閱讀的3本書，包括百田尚樹的《日本國紀》、湯淺博的《和全體主義戰鬥的男人河合榮治郎》及垣根涼介的《信長的原理》。然而，前兩本書被中國網友批帶有「右翼」色彩，就連中共黨媒「環球時報」也在元旦發長文砲轟。

環時指出，百田尚樹在中國網路上臭名昭彰，直言此人曾在公然在日本街頭宣揚「南京大屠殺根本不存在」，是「蔣介石在1938年捏造出來的政治宣傳」，更曾多次否認慰安婦問題。

此外，環時指百田尚樹扭曲的歷史觀，在其成名小說及電影《永遠的0》中最為凸顯，因為故事幾乎完全避開日本對中國的侵略和戰爭罪行，而是圍繞日本在太平洋戰場被美國打得節節敗退的背景，藉此以「日本才是戰爭受害者」的無恥角度，展現對戰爭的反思，並將二戰中的日本軍人，「洗」成「為了家人而努力活下去」的「英雄」。

環時諷刺道，安倍晉三推薦的《日本國紀》中，百田尚樹再次對日本歷史進行「民族主義式的改編」，連日本網友都指該書並非歷史，而是小說，指安倍應閱讀嚴謹的史學家所撰之歷史，最後甚至諷刺表示：「可誰讓這個百田尚樹偏偏又是安倍晉三的『朋友』呢。」

隨後，環時繼續表示，同屬右翼書籍的《和全體主義戰鬥的男人河合榮治郎》雖和中國無關，但其作者湯淺博是日本右翼媒體《產經新聞》的資深記者，指湯淺博多次撰文要求日本聯同美國對抗中國，呼籲日本應擁有自己的核武器，還曾撰寫一本宣揚中國威脅論的書，炒作說中國是一個霸權國家，未來將「支配」全世界，日本和世界的前途將一片灰暗，須想辦法應對等。

環時批評，這兩本書及其作者大大令中國網友不滿，「在中日關係開始回暖的當下，安倍理應避免這樣的爭議」。

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