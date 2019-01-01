港獨遊行無懼監視、恐嚇 「愈要我收聲，我愈大聲」

2019-01-01 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港「學生動源」和「香港民族陣線」等提倡港獨組織，在今日發起香港獨立遊行，許多參與者在臉書爆料，聲稱自己遭人監視、威脅，「民族陣線」也表示組織倉庫遭人闖入，組織旗幟遭人盜走。

綜合港媒報導，香港民族陣線發言人、青年新政前立法會議員梁頌恆今日表示，民族陣線昨（31）日位於荃灣的倉庫被不明人士闖入，他指出，倉庫內除了音響外，都非值錢物品，但只有組織旗幟被偷走，推測行竊者的目的與遊行有關。

學生動源召集人鍾翰林則向港媒透露，今日他離開住所時，被3名疑似黑社會子監視，日前他也在同一地點被黑社會人士襲擊，他拍下3男照片後，又被威脅刪除照片，並恐嚇他不准在網路公開照片，直到鍾翰林假裝刪除照片後，3人一度離開，不過之後又繼續跟蹤鍾翰林與其他組織成員。

對此，鍾翰林相信這3人是在暗示他，不要做任何主張港獨的行動，希望阻礙他參與遊行，鍾翰林對此也已報警處理，警方也稱會進行調查。鍾翰林表示，港獨組織不會因受阻礙就退雖，「愈要我收聲，我愈大聲」。

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