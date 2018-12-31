嗆能打贏美國 伊朗：有能力在陸海空實施封鎖！

2018-12-31 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕向美國嗆聲！伊朗革命衛隊副司令薩拉米（Hossein Salami）30日表示，美國在中東地區的影響力開始不斷下降，伊朗的實力日益增強，而美國卻還是對伊朗發動經濟戰和心理戰，但他堅信，「伊朗人民將戰勝美國」，若面對軍事威脅，伊朗也有能力阻擋敵人的道路。

《半島電視台》報導，薩拉米在伊朗首都德黑蘭的講話指出，伊朗已經度過了軍事威脅期，並有實力應對任何軍事威脅。他強調，伊朗能夠阻擋敵人在陸海空的任何道路。

薩拉米指出，美國在伊拉克和敘利亞花費了7000億美元，卻沒有取得任何結果，使得美國在中東地區的影響力開始不斷下降，美國在經濟和軍事層面也進入衰退。雖然美國已經如此失敗，但是它今天仍對伊朗人民發起經濟戰和心理戰。

薩拉米強調，伊朗人民最終將戰勝美國，他向美國嗆聲說：「我告訴你們，對我們施加的壓力越大，就越起不到任何作用」。此前，伊朗革命衛隊總司令賈法里（Mohammad Ali Jafari）表示，「沒有任何一個國家現在敢提出對伊朗採取軍事選項」。

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