跨年夜該不該放焰火？德國人竟吵起來了！

2018-12-31 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕在德國，全年僅在12月31日到1月1日的跨年夜間允許民眾自行燃放煙火爆竹，有些德國人認為，「辭舊迎新」放鞭炮、煙火慶賀是必須的，但也有德國民眾認為，太多人放煙火不但污染環境，還可能危害他人健康。

德國之聲報導，德國聯邦環境署呼籲大家應在跨年夜放棄施放煙火、鞭炮，以減少空氣中的微塵顆粒，德國聯邦環境署負責人克勞茨貝格（Maria Krautzberger）指出，每年的1月1日，德國很多地方空氣中的微塵含量是全年最高，因此，不放煙火不僅有利於德國人的健康，也有助於減少街頭垃圾。

然而，有些德國人持相反意見。德國城市和鄉鎮協會（DStGB）負責人蘭茨貝格（Gerd Landsberg）就說，「我們應該尊重放煙火的習俗，在德國，透過放煙火喜迎新年是一個傳統的習俗」，他認為，德國政府對放煙火本來就有一些明文規定和禁令，關鍵是要如何嚴格遵守這些安全規定。

基民盟副主席克勒克納（Julia Klöckner）也反對更嚴格的控制放煙火。他說，目前的煙火相關規定就已足夠。至於煙火引發安全事故的問題，他認為，總是會有些人給別人帶來危險，但這在日常生活的其他領域也常發生，若僅因為這個原因而禁止在市區放煙火，將是對傳統習俗的一種束縛。

德國的基督教會則有比較溫和的看法。班貝格大主教就提議，人們在購買煙火前，應該想一想「要麵包而不是鞭炮」的口號；福音教慈善組織則強調「要麵包而不是鞭炮」，期望人們把買煙火的錢省下來，捐給貧困者。

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