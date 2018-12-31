剛果大選延2年終於登場 百萬選民竟開票完才能投票...

2018-12-31 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國歷經多方斡旋，終於在當地時間30日迎來總統大選，各界關注剛果能否順利完成選舉，大選結果將在明年1月中就會揭曉，但有部分地區因伊波拉疫情擴散為由，竟要等到明年3月才能投票，選民痛批這場選舉根本是當局在作秀。

綜合外媒報導，剛果30日終於舉行延宕2年多的大選，但當局以伊波拉疫情持續擴散、種族衝突為由，宣布取消3個反對黨票倉地區的投票活動，受影響的選民約120萬人，不少人質疑，這是執政黨做票的方式。

報導指出，這3個地區的選民要遲遲等到明年3月才能投票，但大選結果明年1月中就會揭曉，批評者質疑，各種作票情形很有可能發生，讓2001年後就擔任剛果總統至今的卡比拉（Joseph Kabila）間接施行實質的統治，且他自己也不排除2023年再度出馬參選總統。

此外，日前剛果政府還拒絕讓國際觀察員監督選舉，甚至發生選票倉庫大火等意外，選民痛批，這場選舉根本是政府在作秀。

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