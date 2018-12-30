全部攪碎！紐約歲末大掃除 向2018痛苦回憶「說再見」

美國紐約在當地時間28日舉辦第12屆「大掃除日」（Good Riddance Day），吸引許多人齊聚時報廣場，把象徵今年不愉快回憶的物件通通粉碎。（法新社）

2018-12-30 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約在當地時間28日舉辦第12屆「大掃除日」（Good Riddance Day），來自各地的民眾紛紛齊聚在時代廣場，透過將今年不愉快的回憶扔進碎紙機攪碎，以全新、積極的心態迎接2019年。

綜合外媒報導，一年一度的「大掃除日」吸引許多人冒雨參加，從電費帳單、高額房貸到訴說性侵和代表「惡意」的書面陳述，都能丟進碎紙機，跟不愉快的回憶「說再見」。此外，還有許多人選擇粉碎「體重」、「單身」、「疾病」、「找工作」等。

報導表示，今年「大掃除日」選出的改變最大者，是來自維吉尼亞州的佩頓（Carmen Payton），她將30年的貸款帳單一次攪碎，「過去30年間，每月都要償還貸款，每天都感受到壓力，如今終於一身輕。」她透露接下來要享受沒有貸款的輕鬆生活，並希望和家人一起旅行。

報導引述，協助籌畫這場活動的時報廣場聯盟（Times Square Alliance）總裁湯普金斯（Tim Tompkins）表示，「在開展新的一年之前，無論是為自己還是世界，我們銷毀並驅走想揮別的事物。」而粉碎象徵著不好過去的物件成為紐約版的情緒宣洩。

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