「毒郵票」入侵中國校園 毒販誘學生當賣家

2018-12-29 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國出現一種新型毒品「毒郵票」，今年9月底，杭州警方破獲首例毒郵票案，其中有的販賣者竟是未成年人；12月16日，又發現一起留美學生販賣毒郵票，結果自身吸食過度而致癱的案例。外界猜測，這種毒郵票專門針對學生群體，而且已經逐漸滲透中國各級校園。

據《澎湃新聞》報導，毒郵票中的毒品為「LSD」，因被製成郵票狀而得名，公安部國家毒品實驗室毒品分析師劉培培指出，這種毒郵票的毒性，是一般搖頭丸的3倍，只要微微幾克就能產生幻覺，若長期使用，恐會發生自殘、精神分裂等症狀。

報導指出，毒郵票原先集中在歐美等國，近年來在中國也多了起來，可怕的是，警方追查後發現，參與這類型毒品販售行動的人，不少包括在校大學生和未成年人。對成年毒販而言，利用未成年人販毒不只不易被警察發覺，還能逃避法律制裁。

據了解，為了應對不斷出現的新型態毒品，當局也強力宣導反毒教育，深怕這種看似無害的毒品會對防範意識較弱的學生造成影響。

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