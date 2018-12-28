早料到一國兩制破滅？ 李光耀曾獻計要香港玉石俱焚...

2018-12-28 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港自1997年回歸中國後風雨不斷，近年雙方矛盾加劇，影響國際情勢甚鉅。近來一批英國解密檔案顯示，已故新加坡總理李光耀當年曾獻計，集結香港金字塔頂端20萬菁英威脅中國，若伸手干涉香港便會出走，重創港政、經命脈。

據香港《蘋果日報》報導，英國檔案館本月解密新一批檔案，其中一份為李光耀於1989年10月與時任英國首相柴契爾夫人會面。雙方在談及中港議題時，李光耀說自己在吉隆坡接見香港行政立法兩局議員代表團時給出建議，聚集香港最具權勢的20萬人威脅中國，只要干預香港就會出走，拖垮香港行政、經濟命脈。

李光耀認為，主權在國際法上難以撼動，因此代表團不應對抗中國，而是採求情或討價還價的方式應對，用非衝突性的方法讓中國不得不傾聽香港聲音。李光耀還提到，前中國領導人鄧小平曾強調，中國領導人必須愛國愛港，但要在香港選舉勝出的唯一方法，是「愛香港恨中國」。

報導訪問香港著名律師，素有「香港民主之父」的李柱銘。他說，李光耀的意思是，港若用民主對抗中國，等於是孫子拿槍指著爺爺，北京絕不會接受，倒不如集結20萬菁英，表明一國兩制受損即離開香港。但李柱銘認為，這樣的做法亦會使北京不高興，且要集結20萬人共同行動也不可行。

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