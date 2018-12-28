「中國人」認同創4年新低！港人樂當「世界公民」更勝「中共國民」

2018-12-28 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國對香港政治干預愈加嚴重，引起各國憂心，認為「一國兩制」承諾恐不復存在。最新民調指出，香港市民對中國人身分認同分數顯著降低，創2014年雨傘運動後新低。

綜合港媒報導，香港大學民意研究計畫針對1005位港民的身分認同進行調查。以0至10分為計算，民眾對「香港人」的認同感為8.34分、「亞洲人」為8.07分、「中華民族一份子」6.98分、「世界公民」為6.86分、「中國人」6.59分、「中華人民共和國國民」僅5.91分。

若以0至100分的「身分認同指數」計算（指數愈高，正面感愈強），「香港人」獲80.8分、「亞洲人」74.1分、「中華民族一份子」67.3分、「世界公民」65.6分、「中國人」62.4分、「中華人民共和國國民」57.1分。當中，「中國人」的身分認同較上次調查顯著下降，亦是2014年12月雨傘運動後新低。

若單純以「香港人」和「中國人」兩項標準比較，不分狹義、廣義，港民自稱「香港人」的比率分別比「中國人」高出25%和34%。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/