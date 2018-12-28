中國空姐控遭高層性侵 航空公司反駁：從未發生

2018-12-28 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名在衣索比亞航空任職空服員的王姓女子，在微博上指控，遭到衣航公司高層性騷擾、毆打，甚至被監禁打爛手臂。但衣航發出聲明，稱王女指控性侵的事從未發生，而王女遭到監禁是因為破壞公司財產，全程都有監視器錄影。

王女在微博上PO文表示，今年7月她透過仲介公司fasco，安排到衣航擔任空姐，不料衣航只幫她辦1個月的旅遊簽證，導致她在衣索比亞非法滯留4個月，且衣航無故拖欠薪資，公司高層更在光天化日之下把她反鎖在辦公室，於月經期間無恥性騷擾她。

她提到，至少前後3次遭到衣航無故虐打，造成她的手部、腿部及頭部多處受傷，還把她綑綁起來塞進車裡，「我藉口上廁所，衣航就把我帶到執行長大樓上廁所，上完廁所，我就站到監視器鏡頭下不肯上車，並要求他們歸還我手機，讓我打電話給大使館求救。如果再毆打虐待性騷擾我，我就自殺！」。

王女說，衣航要求她離開監視器範圍遭拒後，衣航人員就拿起滅火瓶對她噴灑，她為了呼吸打破旁邊的窗戶玻璃，沒想到衣航以此為由，控訴警方她破壞大樓設施，將她抓進監獄關了1週，在關進監獄期間，衣航迫使她簽合約，承認她破壞辦公室財產，並且是因個人原因才被解雇。王女強調，她多次向中國大使館求助後，才得以獲救。

《環球時報》報導，衣索比亞航空聲明指出，王女因為違反該公司的政策和衣國的法律而被解雇，其中包括對其他受訓人員進行人身攻擊和破壞辦公室財產，所有這些都被監視器拍下，而性騷擾事件從未發生過。

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