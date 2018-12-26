法國不從敘利亞撤軍 土耳其嗆：對誰都沒好處

2018-12-26 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前突然宣布將從敘利亞撤軍，令法國、英國等盟國感到驚訝與不解。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）25日警告法國，如果法國為了保護庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）而繼續駐軍敘利亞，那「對任何人都沒有好處」。

綜合媒體報導，庫德工人黨（PKK）在土耳其東部以游擊戰的方式對抗土耳其政府，已被聯合國認定為恐怖組織，人民保衛軍被土耳其政府列為庫德工人黨的恐怖主義「姐妹組織」。

先前美國與人民保衛軍一起對抗伊斯蘭國（IS），然而美國19日突然決定撤出2000名地面部隊，引發國際的反彈聲浪，認為美國棄共同對抗伊斯蘭國的庫德族於不顧，也有參與打擊伊斯蘭國的法國批評美國，盟國間應彼此協商、並肩作戰，不該隨意掣肘。

法國宣布會繼續在敘利亞駐軍，卡夫索格魯則表示，若法國留駐軍隊只是為了保護庫德族民兵，那對任何人不會有任何好處，且土耳其也有能力獨自壓制敘利亞境內的伊斯蘭國。

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