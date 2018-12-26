中國海關查驗出口豬飼料 檢出非洲豬瘟病毒

2018-12-26 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續擴散，現在不僅養殖場、屠宰場發現疫情，連豬飼料也出現問題，中國海關總署今（25）日通報，有2批待出口的豬血漿蛋白粉檢測到非洲豬瘟病毒，原料來自疫區天津。

中國海關總署今日發布警示通報稱，本月21日，天津海關在天津恩彼蛋白質有限公司所生產的2批豬血漿蛋白粉，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這些產品共計73.93噸，原料來自天津地區12個屠宰加工廠。

據《路透》指出，天津恩彼蛋白質有限公司是天津寶迪農業科技股份有限公司的子公司，該集團業務範圍涵蓋生豬養殖、熟食加工、動物蛋白及生化製藥等產業。

中國海關總署發布的警示通報有效期為6個月，以加強對此類相關產品出口的非洲豬瘟病毒檢驗，並警告香港和澳門加強對進口動物飼料的檢驗。

中國8月初首度發現非洲豬瘟疫情，並在9月宣布禁止使用廚餘和豬血作為豬飼料的生產原料，以阻止疫情蔓延，但截至今日，中國非洲豬瘟疫情已達102例，分布中國23個省、市和自治區。

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