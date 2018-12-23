他曾說天安門沒死人 袁木告別式沒人敢提六四

2018-12-23 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國六四天安門事件時任職國務院發言人的袁木13日病逝，享年91歲。六四事件後，他曾公開指稱天安「沒死一個人」，震驚國際，今日告別式在北京舉行，中國政府在現場發送的袁木生平，完全未提及他在六四事件期間的發言，只形容他「立場堅定、促進社會穩定」。

綜合媒體報導，袁木在1989年六四天安門事件發生時擔任中國國務院發言人，今日在北京八寶山殯儀館舉行告別式，眾多中國政壇要角贈送花圈致意，包括國務院總理李克強、政協主席汪洋、副總理韓正和國家副主席王岐山等多名現任「領導班子」，還有多名前領導人，如江澤民、胡錦濤、李鵬、朱鎔基、溫家寶、曾慶紅和俞正聲等。

在告別式現場，還派發一本中國官方印製介紹袁木生平的刊物，提及他因病身故，於本月13日離世。在提到他聞名國際的六四事件應對時，卻只間接、含蓄地寫道：1986年至1992年10月期間，擔任國務院發言人的工作，面對嚴峻複雜國際、特別在關鍵時刻，立場堅定、旗幟鮮明，為促進社會大局穩定作重要貢獻。

事實上，袁木在六四事件擔任國務院發言人時，曾接受美國記者採訪時，表示中國軍隊在天安門廣場，並無軋傷一個人，也沒有死一個人。令這句「沒死人」的標籤，最後跟著他進了棺材。

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