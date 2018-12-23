玩具反斗城關閉 美消費者：聖誕節我要在哪買玩具？

2018-12-23 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕隨著聖誕節將至，美國消費者與慈善團體漸漸開始感覺到，玩具零售商玩具反斗城（Toys "R" Us）關閉，對他們帶來的衝擊。有美國消費者在社群平台上抱怨，「我現在應該在哪裡購買玩具 ？」

綜合外媒報導，根據美國零售聯合會（ National Retail Federation）調查數據顯示，美國有61%消費者會在聖誕節前1週購買聖誕禮物，而在美國擁有800家店面的玩具反斗城，就成為美國消費者購買聖誕禮物的首選地方。不過隨著玩具反斗城日前宣布破產倒閉後，今年美國消費者也開始感受到他們在聖誕假期購買禮物並不像往年那麼順利了，有美國父母抱怨，「我現在應該在哪裡購買玩具 ？」

玩具反斗城的關閉，不單是美國消費者受影響外，慈善活動也受衝擊。據外媒報導，玩具反斗城每年都會提供玩具與捐款給慈善活動，像是去年（2017年），玩具反斗城捐贈了超過25萬件玩具，及500萬美元的企業捐款。不過今年玩具反斗城的關閉，有慈善活動表示，今年捐款減少了25％，玩具也少了1萬件玩具。

隨著玩具反斗城的關閉，亞馬遜、eBay等零售商也逐步填補玩具反斗城的空白，像是亞馬遜提供玩具清單，列出100個頂級玩具，讓消費者能夠在最後一刻買到聖誕禮物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/