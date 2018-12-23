中國能在1年攻下台灣？ 外國知名軍事頻道這樣分析...

2018-12-23 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與中國近年來關係緊張，中國更常放話要武統台灣。最近外國知名軍事頻道就以台、中兩國的武力進行分析，認為中國若要用武力攻台灣，不只需花上幾個月的時間，也會有一定程度的損傷。

外國YouTube軍事頻道「Binkov's Battlegrounds」最近推出一支名為「中國是否能在1年內入侵台灣」 的影片，以台、中兩國的武力進行分析。影片中指出，若中國向台灣發射導彈，台灣多數地方都會陷入危機，雖然台灣也有反導彈，但中國的導彈數量實在太多。

這個頻道也分析台灣、中國的軍人數量，雖然中國軍人數遠遠超過台灣，但中國卻無法一次攜帶太多的軍人穿過台灣海峽攻島，如果中國方面想再運送更多軍人，台灣軍隊也可以利用這段時間另找援軍。

頻道接著列出台灣與中國的空軍資源，若台灣戰略技術運用得當，中國最終將損失數百台的戰機、還有10幾艘船。而且台灣有不少軍事資源都是用來防止攻島，因此，就算中國在戰爭後期想靠近登陸，台灣也可派出易藏匿的直升機攻擊，並將M48、M60坦克派到西岸與中共軍隊對戰。

雖然頻道說，關於「中國是否能在1年內入侵台灣」的影片還有續集，不過，光是在這集的分析中，中國就已需要耗費數個月的時間、大量的軍事資源，而且仍無法攻下台灣。

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