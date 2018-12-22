睪丸開刀弄錯邊 醫師「閹了」2歲童

2018-12-22 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名2歲男童被檢查出隱睪症，醫生建議手術治療，沒想到手術過程中，醫生開刀開錯邊，幫健康的睪丸做了手術，結果兩邊的睪丸都無法發揮功能，母親得知崩潰痛批，「他們閹割了兒子」。

綜合外媒報導，布里斯托皇家兒童醫院（Bristol Royal Hospital for Children）日前收治一名2歲男童，這名男童被檢查出隱睪症，醫生建議做手術治療，家長對手術擔心不已，醫生解釋這只是一個小手術、幾乎沒什麼風險，且只要30分鐘很快就會結束。

手術過程中，家長焦慮地等待，卻一等就等了2個半小時，突然醫院的經理、顧問、醫生同時來了，家長驚覺不對勁，隨後醫護人員就告訴了他們手術失敗的壞消息，因為有一名醫生，誤將醫療攝影機裝錯邊，裝在沒問題的睪丸上，導致他們開刀開錯邊，現在兩個睪丸都無法發揮功能了。

男童的父母心痛極了，母親崩潰痛哭，「醫生對兒子做了很可怕的事，他們閹割了兒子，兒子未來的人生將因此產生劇烈變化，人生都毀了」、「這種感受難以言喻，難過到淚都哭乾了」。對此，醫院向男童父母致歉，並啟動調查這起事故。

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