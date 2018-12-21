不投同意我就把政府關了！邊境資金表決 川普再度推文威脅

2018-12-21 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院今日將針對美墨邊境圍牆資金進行投票表決，民主黨在事前就透露了不支持的意向，美國總統川普今日在投票前的最後關頭透過推特「威脅」，假如民主黨人不同意美墨邊境圍牆的資金，他將再次讓「政府關門」。

美國總統川普今日在推特上發文威脅，「假如民主黨人沒有投票支持邊境安全，我今天就會把政府關了！」，換言之，假如美墨邊境圍牆的資金未通過，美國政府今日晚上就會進入「政府關門」狀態，最快可能要等到明年新的眾議員上任之後，政府才會重新開始運作。

綜合外電報導，假如美國進入「政府關門」，大約1/4的美國公家單位將會停擺，包含國土安全部、交通部、農業部門等等，甚至連國家森林公園也會暫停開放。部分政府雇員更可能會因此在耶誕節前夕失業，或是領不到薪水過2019新年。

川普希望通過50億美元（約新台幣1536億元）的美墨邊境圍牆資金，先前已經以217票贊成、185票反對通過眾議院表決，今日將闖關參議院，但通過這項資金動用必須有51名參議員投下同意票，而在總共100個席次當中，共和黨僅占51席，其中還有1名共和黨員態度游移。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/