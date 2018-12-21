日控軍艦瞄準自衛隊飛機 韓喊冤「雷達在搜索船舶」

2018-12-21 22:56

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本防衛大臣岩屋毅21日指稱，南韓軍艦20日在分隔日、韓兩國的日本海能登半島外海，以武器射控雷達鎖定一架日本自衛隊P-1海上巡邏機。岩屋直指韓軍此舉為「即將發動攻擊前的行為」、「不是沒有招致不測事態的可能性」，希望韓方對此妥為說明。南韓媒體則引述該國國防部消息人士報導，韓軍艦艇當時正使用雷達搜索海上遇難的北韓船舶，並非針對該自衛隊哨戒機。

日本防衛省說，當天以射控雷達鎖定P-1的係南韓「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦。岩屋強調，韓軍此舉「極其危險」，「有鑑於此事的嚴重性，我國今天（21日）向韓方表達強烈抗議。」

南韓「韓民族日報」21日則報導韓方說法，提到當時的情況係20日在獨島（日方稱竹島）東北方100公里的公海海域。南韓當局接到有北韓船舶正在海上漂流的情資，即出動海警和軍艦展開搜索，持續作業近十小時。

該報引述韓軍相關人士報導，當時海象不佳，參與搜索的驅逐艦均把艦上雷達打開。此時射控雷達上的偵測雷達正360度迴轉，發射出的信號正好被該自衛隊哨戒機偵測到。並非日方所稱的南韓軍艦射控雷達直接瞄準P-1。

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