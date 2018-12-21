老布希「忠犬薩利」回鄉過耶誕 明年迎接新任務

2018-12-21 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統老布希（George H.W. Bush）11月30日在德州休士頓家中安詳辭世，享壽94歲，而他生前的服務犬「薩利」（Sully）日前回到家鄉紐約長島（Long Island）過耶誕，並獲頒紀念章，準備在長假結束後展開牠的新任務。

據《每日郵報》報導，現年2歲半的薩利在回到老家後，訓練牠的美國服務犬協會（America's VetDogs）為牠舉辦歡迎儀式，並在牠的背心加上美國總統襟章，表揚牠確實完成了陪伴老布希的工作。薩利的訓練員克拉默（Valerie Cramer）更稱讚，「薩利的性格適合肩負重任，牠既忠誠、冷靜，也對孩子們相當親切，這正好是總統團員想要的特質。此外牠也很聰明、勤勞，能適應所有環境。」

報導指出，薩利是在今年6月被派到患有帕金森氏症的老布希身邊，當時老布希剛面臨喪妻之痛，因此他的家人找來拉布拉多犬薩利，希望能協助他走出傷痛；在老布希的喪禮上，薩利也被帶到靈柩前，送牠的主人走完人生最後一程。

據了解，自2019年2月起，薩利將會前往馬里蘭州的沃爾特‧里德醫療中心，和退役美軍一起共事。

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