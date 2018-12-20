遭判10年半 中國BL小說作者泣問：我們真的作奸犯科？

2018-12-20 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕筆名是「狗娃子天一」的中國劉姓「Boys’ Love」耽美小說作家2017年作品曾在數月內狂銷7000本，今年10月底卻被中國法院一審認定為「淫穢出版物」，判處10年6個月有期徒刑，本月開庭時她邊哭邊疑惑地問道：「是不是我們這些人真正屬於作奸犯科？」

綜合外媒報導，劉姓Boys’ Love耽美小說作者本月17日淚灑安徽法庭，她認為，一審法官用20年前「淫穢出版物」的判例來審理此案，但這樣的法律與現代社會格格不入，且在審判期間有政府人員告訴她用認罪換輕判，才會認錯，不料卻被判處10年半有期徒刑。

該名作家指出，與作品出版有關聯的人全都被判刑，「是不是我們這些人真正屬於作奸犯科？」她還問，倘若她真的有罪，可以心甘情願地入監服刑，「可是我希望得到真正公平公正的判決」，取代「教條式」、沒有司法解釋的判決內容。

由劉姓作家出品的BL小說《攻占》去年在中國網路文學類中異軍突起，剛上架就襲捲當地網路，但歷經短暫熱銷期後即遭禁售，相關人員也被逮捕，據傳，前後一共賣出約7000本，收入約15萬人民幣（約67.5萬台幣），作者、製作及販賣的相關人員全被判刑，徒刑從10年6個月到10個月不等。

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