日本NHK網路中文頻道 下月15日開播

2018-12-19 23:34

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本放送協會（NHK）預定從明年1月15日起推出網路版中文頻道「NHK華語視界」，觀眾可透過電腦或手機APP從週一至週五收看新聞和綜合節目，發生重大天災時還可以藉由中文頻道取得即時的颱風或地震資訊。

NHK19日下午舉辦記者會發表這項網路中文頻道的節目規劃，觀眾可以點擊NHK日本國際傳媒官網或用手機下載「NHK WORLD TV」的應用程式，可以在全球同步觀看。

除了以中文頻道提供新聞及節目之外，以往只提供英語服務的NHK日本國際傳媒「NHK WORLD JAPAN」APP，也開始提供繁體與簡體中文的颱風或地震資訊。該局中國語中心負責人北川薰表示，利用APP提供天災即時資訊主要是來自我國駐日代表謝長廷的建議。今年9月發生關西風災及北海道地震，台灣旅客因不諳日語無法即時掌握天災資訊非常不安，謝長廷前往北海道協助台灣旅客脫困後建議NHK提供中文即時訊息，北川薰很感謝這項建議，未來將與台灣駐日代表處合作提供相關的訊息。

全球中文人口超過10億人以上，不僅每年訪日外國旅客中有半數為中文圈旅客，日本在住的中國人或台灣人也持續增加，目前僅提供英文國際電視節目的NHK日本國際傳媒希望藉此網路中文頻道開播，以中文介紹日本的文化和特色，在重大天災發生時，可提供即時的中文資訊。

「NHK華語視界」於每週一至週五晚間6點到9點播出，提供日本旅遊、流行文化、亞洲視角記錄片、尖端醫療節目及當日新聞。主持人群包括NHK新聞節目「聚焦現代」主播鎌倉千秋、NHK英文國際新聞主播天願光雄，以及曾到台灣留學的演員櫻庭奈奈美、曾在中國發展的演員矢野浩二及旅日中國藝人段文凝。

其中，鎌倉千秋的外祖父為台灣出身的醫生，她和台日混血的歌手一青窈是同學，鎌倉千秋於10年前曾赴中國進修中文，近2年在台大研究所讀書。她表示，今年訪日外國旅客已突破3000萬人，播出中文節目是因應時代的需求，未來在災害發生時將即時提供最新的訊息，以減少旅客忐忑不安的心情。

NHK日本國際傳媒下月中開播網路中文頻道「NHK華語視界」，5位主持人鎌倉千秋（由右至左）、天願光雄、櫻庭奈奈美、矢野浩二及段文凝，在19日的記者會中登台。（記者林翠儀攝）

NHK日本國際傳媒「NHK WORLD JAPAN」APP，開始提供繁體與簡體中文的颱風或地震資訊。（記者林翠儀翻攝）

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