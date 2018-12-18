惡劣！ 非洲豬瘟疫區豬肉 中國商販加工冒充牛肉賣

2018-12-18 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕惡劣！正當非洲豬瘟疫情在中國快速擴散之際，中國竟有不肖商販把來自疫區的豬肉加工成「假牛肉」低價販售。地方當局稱，已將查獲的假牛肉進行「無害化」處理。

中國陝西省安康市紫陽縣的市場監督管理局今（18）日發布通告指出，執法單位16日接獲舉報，稱有一群湖北人在縣內販售低價牛肉，懷疑是假牛肉，前往調查期間，又有消費者投訴買到豬肉冒充的假牛肉，總計20起。

當局調查後發現，這些低價牛肉確實是豬肉製成，且來源為非洲豬瘟疫區湖北省，3名湖北籍的彭姓不肖商販在當地購買150公斤豬肉並加工成假牛肉後，租車進入紫陽縣，以每500克18到30元人民幣（約新台幣80至135元）販售。

當局查獲時，已有100多公斤假牛肉售出，該單位已連繫部分消費者追回假牛肉，並充公不肖商販部份非法所得。目前案件仍在進一步辦理中。

中國自8月首度爆發非洲豬瘟疫情，至今已有22個省、市和自治區發現疫情，當局禁止跨省調運生豬，及輸出豬肉及其製品，但卻無法落實。

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