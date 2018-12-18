前美國國安顧問弗林有望倖免牢獄之災 川普推特暖心打氣

2018-12-18 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕前白宮國家安全顧問弗林（Michael Flynn）涉嫌在「通俄門」案中作偽證，今日將受美國聯邦法庭宣判刑期，原本面臨最高5年刑期的他，由於與負責偵辦的檢察官穆勒（Robert Mueller）達成認罪協議，有望成為「通俄門」審理至今，第1位完全不用被關的被告。

綜合外電報導，涉嫌作偽證的前白宮國家安全顧問弗林去年12月1日認罪後，與檢察官穆勒達成認罪協議，積極協助穆勒調查，穆勒也在備忘錄註記，由於弗林提供許多重要協助，希望法官從輕量刑，外界猜測，原本面臨最高5年刑期的弗林，最後可能只會被判半年，或是直接獲判緩刑。

「通俄門」的主角之一美國總統川普也在個人推特上，推文替弗林打氣，「祝弗林將軍在法庭上好運」（弗林曾是美國陸軍中將），川普並藉機重申，在他的競選活動當中，絕對沒有與俄羅斯勾結！

弗林在川普開始執政的頭1個月短暫地擔任白宮國家安全顧問，2017年1月弗林受到聯邦調查局（FBI）探員詢問時，否認曾在川普政權交接過渡期見過時任俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak），被控作偽證，2017年12月1日弗林認罪，並且與檢察官穆勒達成認罪協議。

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