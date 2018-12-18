承認對郭文貴做不實指控 川普前顧問公開道歉

2018-12-18 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕去年，2016年川普競選團隊顧問史東（Roger Stone）在美國右翼陰謀論媒體「InfoWars」爆料，流亡美國的中國富商郭文貴涉嫌多項金融犯罪、違反美國選舉法資助民主黨總統候選人希拉蕊、資助班農的競選活動等，遭郭文貴提告誹謗，求償1億美元。如今史東在法院承認做出不實指控，並將依雙方和解書，於美國各大媒體登報向郭文貴公開致歉。

綜合外媒報導，美國佛羅里達南區聯邦地區法院的法庭和解書顯示，史東承認對郭文貴做出不實指控，「以上所有言論全都是不真實的」，他願意在個人社交媒體公布道歉聲明，並在紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報等美國媒體登報公開致歉。

去年，史東爆料郭文貴在中美兩國犯有金額巨大的金融罪行、與前英國首相布萊爾有複雜的金錢往來、資助班農的競選活動、與索羅斯聯手資助希拉蕊、是中國情報系統的間諜等，質疑川普為何不遣返郭文貴，令郭文貴憤而提告。

史東稱不實消息來自楊瀾丈夫吳征

值得注意的是，史東在曝光的法庭和解書聲稱，他的一切不實指控，是2017年9月，川普前競選幕僚紐恩伯格（Sam Nunberg）所提供，而他相信一切不實資訊的「明顯來源」，就是中國央視知名主持人楊瀾的丈夫、美籍華裔企業家吳征。

先前，郭文貴曾指控，楊瀾夫妻是「中共高級特務」，上月郭文貴召開國際記者會後，隨即在網上公布吳征於2015年1月與自己通話的錄音。吳征在通話中說，他「代表中紀委專案組」，要郭文貴無條件按照「要求」去做，若郭文貴與國家為敵，「將死無葬身之地」，吳征還聲稱，「專案組」將對郭文貴發出「紅色國際通緝令」。去年4月，郭文貴果真遭到國際刑警組織發布「紅色通緝令」。

郭文貴：吳征是中共間諜特務

隨著美國各大媒體報導史東承認不實指控後，郭文貴稍早也在社交媒體回應，他今年提告後，史東多次向他尋求和解，而他願意接受史東的道歉，但郭也批評，史東的相關言論是「百分之百的造謠」，對他的名譽造成惡劣影響。同時，郭文貴也再度指控，吳征是「百分之百的中共間諜特務」，他將繼續對吳征尋求賠償，並揭開更多真相。

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