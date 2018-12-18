推特爆個資漏洞 異常流量疑來自中、沙贊助的駭客

2018-12-18 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體推特（Twitter）爆發資安疑慮，且該漏洞可能出自中國、沙烏地阿拉伯等國家所贊助的駭客之手，試圖利用其平台竊取用戶數據。消息一出，令推特股價應聲重挫7%，目前該公司正在調查網路異常活動。

《BBC》報導，推特先前發現個資外流的安全漏洞，包括使用者電話的國際碼，及被鎖定帳戶的詳細資料，但他們強調已於11月15日著手解決漏洞問題，並於16日修復完畢，且有通知直接受影響的用戶。未來在相關方面也會「完全透明」，隨時更新調查結果。

報導表示，在調查安全漏洞時，推特發現客戶支援網站的大量可疑流量來自於中國和沙烏地阿拉伯的私人網路IP地址。週一時，推特發布聲明表示，正在調查這些異常流量，並懷疑可能「與國家贊助的駭客」有關。

報導提及，由於對個資外洩的疑慮，推特股價重挫約7%。同一天，美國參議院情報特別委員會也公布了報告，揭示俄羅斯如何利用社群媒體影響美國2016年大選。

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