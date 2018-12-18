幼發拉底河東岸軍事行動 艾爾段：隨時會發動

2018-12-18 01:28

〔中央社〕土耳其總統艾爾段今天表示，隨時可能對敘利亞境內幼發拉底河（Euphrates）東岸發起反恐軍事行動。

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段（ Recep Tayyip Erdogan）在中部康雅省（ Konya）一項開幕儀式中說：「我們隨時可以對敘利亞境內任何地方展開軍事行動，尤其是沿著500公里長的邊界，而且不會傷及美軍。」

他說，軍方已完成這項計畫行動的準備工作，強調為了搗毀幼發拉底河東岸的恐怖走廊，土耳其將會去做「必須做的事」。

「我們告訴（美國總統）川普，那些恐怖分子必須離開幼發拉底河東岸。如果他們不離開，我們會將他們處決，因為他們令我們不安。」

艾爾段重申，土耳其不會允許沿著邊界有恐怖走廊存在。他警告：「我不只是說說而已，現在是對幼發拉底河東岸地區行動的時候了。在那個地區保護恐怖分子的人聽好，你們正在犯錯，放棄（保護他們）吧。」

他表示，土耳其會繼續在敘利亞打擊恐怖主義，直到當地舉行新選舉，敘利亞問題透過政治手段全面解決為止。

繼代號「幼發拉底河之盾行動」（Operation Euphrates Shield）和「橄欖枝行動」（Operation Olive Branch）兩項在敘利亞境內的軍事任務取得成功後，土耳其高層提出在幼發拉底河東岸展開作戰任務已有數月之久。

美國不顧土耳其反對，與敘利亞境內庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）併肩作戰，討伐激進武裝團體伊斯蘭國（IS）。土耳其認為YPG是庫德工人黨（PKK）分支；PKK被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

在艾爾段12日預告很快會對YPG採取行動後，美國國防部警告，在敘北片面發動任何軍事行動，都是無法接受的。

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