中資將接掌以色列海法港 據稱以色列國安會議將重審合約

2018-12-16 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國的上海國際港務集團（SIPG）將在2021年經營位居地中海戰略要地，同時也是以色列最大國際港的海法港（Haifa）；不過此舉引起美國海軍擔憂，認為中國會藉此監視美軍軍艦，提高美軍在該地區活動的風險，考慮未來美軍停止停靠海法港；對此以色列國家安全會議將重審與中方簽訂的合約。

綜合外媒報導，在以色列交通部的主導下，由中國上海國際港務集團提供20億美元（約新台幣616.9億元）的資金建設海法港，藉此換取在2021年之後25年的專營權，不過雙方在2015年敲定的合約也引來美國的注意。

由於海法港附近也有以色列的軍事海港，據傳駐有可攜載和發射核彈的潛艦艦隊，而美軍第6艦隊的軍艦也不時停靠在海法港，並定期與以色列海軍在海法這帶海域進行軍事演習；對於富有中國官方背景的中資進駐海法港，美國曾有國防官員私下向以色列方表達憂心，並表示可能促使美軍在2021年之後暫停使用海法港。

由於美方認為可能會有中國的間諜利用中資接管海法港時，趁隙監控美國海軍活動，以掌握美國海軍的相關機密；而以色列政府也感受到美方的壓力，已同意以色列國家安全會議重新審查這份與中方簽訂的合約，而當時與中方簽訂合約的卡茲（Israel Katz）也仍是現任交通部長，同時也是國家安全內閣的一員；不過據以色列國防軍一位官員透露，目前審核工作尚未進行。

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