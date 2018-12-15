美軍承包商疑遭中國駭客攻擊 飛彈關鍵技術外流

2018-12-15 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體引述美方高階官員及專家說法，指中國駭客疑於過去一年半內掌握美國海軍承包商的系統漏洞，駭入系統並竊取飛彈計畫及船艦保修保養等極機敏資訊，美方目前已全面清查資安漏洞，防範類似情事發生。

根據美國《華爾街日報》報導，不願公布身分的美方高級官員表示，在過去18個月中，來自中國的駭客疑發現美軍系統漏洞，針對海軍、空軍承包商發動網路攻擊，不僅竊取美方先進軍事技術，更掌握不少美國軍方的機敏資訊，在過去12個月內，以海軍承包商系統遭入侵的狀況最為嚴重。

報導稱，美方檢討後發現，部分軍方承包商的系統的網路資源安全防護層級不足，成了駭客下手的目標，竊走的資料中包含部分先進核心軍事技術，其中一間海軍承包商6月向軍方通報，指美軍潛艦專用的超音速反艦飛彈開發計畫已被駭客竊走，相關數據及計畫詳細項目外流。

對此，美國軍方高層表示，目前已對承包商及軍方系統進行全面清查，搜出敵人可能藉機獲取機要資訊的管道與漏洞，並對已外流之關鍵資訊進行損害程度評估。

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